Наука |

На снимках Марса, полученных с помощью марсохода Curiosity, уфологи заметили останки артефакта, напоминающего части двигателя летательного аппарата. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на The TeCake.

На фотографиях, опубликованных американским космическим агентством NASA, по мнению уфолога Скотта Уоринга, можно четко увидеть «неприродный объект, созданный какой-то внеземной силой».

Уфологи считают, что таинственный объект является сломанными двигателем космического корабля, который инопланетяне бросили на Марсе.

Ранее уфологи заметили на фотографиях с Curiosity фигуру воина-инопланетянина, одетого в бронежилет. Одни исследователи назвали этот объект «внеземным вооруженным роботом-шпионом». Другие уфологи заявили, что он может оказаться некогда живым инопланетянином, которого «превратили в камень с помощью отвратительного, но при этом мощного оружия».