Шотландские ученые выяснили, какую музыку любят собаки (1)

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Наука | 27 января 2017 года, 19:25

Собаки предпочитают регги и софт-рок, заявили шотландские ученые из Университета Глазго, изучив реакцию животных. Исследование проводилось при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).

Ученые в ходе эксперимента включали разнообразную музыку и оценивали происходящие с собаками физиологические и поведенческие изменения. Как оказалось, каждая собака демонстрировала собственный музыкальный вкус.

Животным также давали послушать поп-музыку и классические произведения. При этом снижение уровня стресса при помощи измерения частоты сердечных сокращений фиксировалось в основном при воспроизведении музыки в стиле регги и софт-рок, передает ВВС.

В SPCA сообщили, что теперь поставят в приютах для животных звуковые системы для трансляции музыки.

Источник: РосБалт
Комментарии 1
Патриот 1 час назад
Такую же как Латыши. Выть подольше.
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