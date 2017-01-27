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Собаки предпочитают регги и софт-рок, заявили шотландские ученые из Университета Глазго, изучив реакцию животных. Исследование проводилось при участии шотландского отделения Общества по предотвращению жестокого обращения с животными (SPCA).

Ученые в ходе эксперимента включали разнообразную музыку и оценивали происходящие с собаками физиологические и поведенческие изменения. Как оказалось, каждая собака демонстрировала собственный музыкальный вкус.

Животным также давали послушать поп-музыку и классические произведения. При этом снижение уровня стресса при помощи измерения частоты сердечных сокращений фиксировалось в основном при воспроизведении музыки в стиле регги и софт-рок, передает ВВС.

В SPCA сообщили, что теперь поставят в приютах для животных звуковые системы для трансляции музыки.