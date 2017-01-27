Прорыв в науке: ученые создали гибрид свиньи и человека (2)
Международная группа ученых из США, Испании и Японии впервые в истории человечества создала гибрид свиньи и человека. Но по этическим соображениями все экземпляры этой химеры уничтожены.
В зародыши 1,4 тысячи свиней исследователи вводили один из трех типов человеческих индуцированных стволовых клеток. После этого эмбрионы пересадили в свиноматки, где они начали успешно развиваться.
Отслеживание процессов, происходящих с человеческим материалом, проводилось при помощи флуоресцентного белка, на производство которого были запрограммированы человеческие стволовые клетки.
В результате в свином эмбрионе сформировались клетки, являющиеся предшественниками различного вида человеческих тканей – например, сердца, печени и нервной системы.
Гибридам в утробе свиноматок позволили развиваться в течение 3-4 недель, после чего они были уничтожены, передает Nature News.
По словам ученых, эти опыты проводятся с целью разработки эффективной методики выращивания органов, пригодных для последующей трансплантации нуждающимся в этом пациентам.