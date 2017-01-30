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Что чувствует человек, уходя из жизни? На этот вопрос, давно волнующий науку, дали свой ответ израильские исследователи. В последние минуты перед смертью, согласно их данным, головной мозг переживает необычайно высокую активность.

Смерть является единственным опытом, который в конечном итоге постигается абсолютно всеми людьми на Земле. Это обстоятельство порождает совершенно особое отношение и интерес к феномену окончания жизни, отмечают ученые.

В Израиле научные работники из Медицинского центра Хадасса организовали опрос, участниками которого стали 264 человека, пережившие клиническую смерть. По словам авторов работы, их респонденты, описывая свои предсмертные ощущения, были преимущественно однотипными в ответах. Оказалось, что многие люди видят какие-то моменты своей жизни, в том числе те, которые считали давно забытыми – например, из детства.

По мнению ученых, данный процесс может быть обусловлен сильнейшим психологическим напряжением и аномальной электрической активностью мозга, который «пытается выжить». При этом активизируется и зона, ответственная за воспоминания.

Наука давно полагает, что смерть человека не означает единовременного прекращения работы всех органов тела. Некоторые физиологические функции продолжают осуществляться в течение минут, часов, дней и даже недель после смерти, которую обычно констатируют вместе с фактом остановки сердца - этому находится все больше подтверждений.

Недавно ученые из Вашингтонского университета описали явление «генетической экспрессии» - когда информация, записанная в ДНК, конвертируется в «инструкции» для создания протеинов и других молекул, что обеспечивает организму в некоторых случаях жизнедеятельность после смерти.

Все это ставит перед представителями научного мира глобальную проблему: когда же именно организм можно считать окончательно мертвым?

Источник: МедикФорум