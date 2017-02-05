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Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, при помощи которых они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами, сообщила электронная версия газеты Soir.

По данным издания, подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.

О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.

При этом газета отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.