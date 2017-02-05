В Бельгии людям впервые вживили под кожу "чипы-ключи" (2)
Наука | 5 февраля 2017 года, 13:04
Бельгийская компания Newfusion, специализирующаяся на цифровом маркетинге, вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, при помощи которых они могут открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в первую очередь компьютерами, сообщила электронная версия газеты Soir.
По данным издания, подкожный электронный "ключ", содержащий персональные данные, заменил сотрудникам бейдж. По размеру вживляемый микропроцессор не превышает рисовое зернышко, а его стоимость составляет 100 евро.
О том, оплачивает ли компания чип и его вживление под кожу сотрудникам, издание не сообщает.
При этом газета отмечает, что данная практика применяется в Бельгии впервые.
Источник: РИА Новости
Когда уже начнут мозги вживлять? Хотя бы даже электронные.
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Если люди живут без мозгов, то обычно с ними и происходит подобное, вспомните - "впарили", "навешали", "втюхали", "поимели", теперь вот "вживили".
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