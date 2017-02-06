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Талант зарабатывать деньги вырабатывается еще в утробе, выяснили специалисты из Высшей школы экономики. Исследование было опубликовано в журнале Economics and Human Biology.

Исследовав данные о 2000 человек 25–60 лет, специалисты обнаружили, что мужчины с короткими указательными и длинными безымянными пальцами чаще достигают финансового успеха. Такая разница между длиной пальцев обусловлена высоким уровнем тестостерона на этапе развития плода. Для женщин зависимость оказалась обратной: чем меньше у них разница в длине между указательным и безымянным пальцами (и, соответственно, ниже уровень тестостерона), тем больше они зарабатывают.

Предыдущие исследования также показали, что люди с указательным пальцем длиннее безымянного плохи в спорте и хорошо справляются с заданиями на вербальную память, а люди с более длинным безымянным пальцем в спорте делают успехи, лучше справляются с задачами на пространственное мышление и реже страдают от тревожности.