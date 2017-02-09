Наука |

Профессор анатомии Калифорнийского университета (США) Леонард Хейфлик, которому принадлежит открытие границы количества делений соматических клеток — так называемого «предела Хейфлика», считает, что третий пол, совмещающий в себе признаки мужского и женского, является полноправным, а его признание это вопрос толерантности. Об этом ученый рассказал в эксклюзивном интервью латвийской радиостанции Baltkom в рамках специального эфира, посвященного теме «Мужчина и женщина».

«Я предполагаю, что под третьим полом подразумевается индивид с признаками обоих полов в той или иной мере. Разница между мужчиной и женщиной это не разница между белым и черным, многое зависит от степени. Я думаю, что третий пол является полноправным полом. Не должно быть дискриминации по отношению к тем, кто имеет оба признака, или к тем, у кого физические половые характеристики отличаются от их ментального состояния. Толерантность к разным людям должна присутствовать», — сказал Хейфлик.

Он также отметил, что пол мужчины и женщины определятся не только наличием хромосом.

«Вообще, есть отличие от бытующего мнения, что наличие хромосом «Y» или «Х» в абсолютной степени определяет тот или иной пол человека. Это неверно… В итоге все зависит от биологических процессов, которых много. Степень мужского или женского индивидуальна. Это не абсолютная разница между мужским и женским, потому что существует целый спектр различий между ними», — сказал он.

Третий пол или третий гендер — термин, используемый для описания людей, которые по своей воле или в итоге общественного консенсуса не идентифицируются ни как мужчина, ни как женщина, а также людей, которые причисляют себя или причисляются обществом к иному гендеру, не укладывающемуся в двоичную систему понимания пола.

Предел или лимит Хейфлика (Hayflick limit) — граница количества делений соматических клеток, названа в честь ее открывателя Леонарда Хейфлика. Ученый, наблюдая за клетками человека, доказал, что они умирают приблизительно после 50 делений, а приближаясь к этой границе, проявляют признаки старения. Предел Хейфлика был открыт в 1961 году.