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Исследователи из США разработали способ диагностики шизофрении по крови. С отчетом о работе можно ознакомиться в журнале Analytical Chemistry.

Ученые предлагают для диагностики шизофрении обращать внимание на оксидативный стресс – повреждения клеток в результате окисления. Этот механизм тесно связан со многими заболеваниями, включая шизофрению и другие расстройства психики. Новый подход был проверен на когорте, состоящей из больных шизофренией и здоровых людей. Исследователям удалось корректно отделить образцы крови больных людей от образцов здоровых. Для обнаружения оксидативного стресса использовались соли иридия – как и для оценки этого процесса в продуктах питания.

Авторы исследования надеются, что их методика будет применяться для диагностики шизофрении: чем раньше удается выявить болезнь, тем успешнее она лечится. Сейчас же постановка диагноза иногда растягивается на год.