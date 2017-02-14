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Ученые наконец-то назвали максимально допустимое количество рабочих часов. Те люди, которые превышают этот порог, испытывают большие проблемы со здоровьем.

Международная команда ученых провела исследование с участием 3800 мужчин и 4000 женщин. Было проанализировано состояние здоровья испытуемых и то, сколько часов в неделю они трудятся.

Оказалось, что максимально допустимая для человека норма труда – 39 часов в неделю, передает Seeker. Те же, у кого время работы превышает эту цифру, испытывают серьезные проблемы со здоровьем, так как часто им просто не хватает времени на то, чтобы правильно питаться и заботиться о своем самочувствии.

Кроме того, ученые выяснили, что женщинам следует проводить в офисе меньше времени, чем мужчинам. Дело в том, что на прекрасный пол обычно ложится дополнительная нагрузка в виде домашних дел.

Ранее американские исследователи установили, что слишком ранние подъемы на работу или учебу могут отрицательно повлиять на психическое здоровье человека. По мнению ученых, этот эффект связан с тем, что биоритмы человеческого организма нарушаются. Это, в свою очередь, может привести к проблемам с психикой.

Чтобы избежать такого неприятного воздействия на человеческий организм, медики рекомендуют работодателям сместить начало рабочего дня на несколько часов вперед. Они утверждают, что если сотрудники будут приступать к работе позже, то их душевное здоровье не пострадает.