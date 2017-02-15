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Женатые люди здоровее неженатых, утверждают психологи из Университета Карнеги-Меллон. У них понижен уровень стрессового гормона кортизола по сравнению с теми, кто еще не вступил в брак или уже развелся. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychoneuroendocrinology.

На протяжении трех дней исследователи каждые 24 часа брали образцы слюны у 572 добровольцев в возрасте 21–55 лет. У тех участников исследования, которые состояли в браке, уровень кортизола был ниже, чем у остальных.

Также ученые сравнили суточные колебания кортизола у добровольцев. Обычно самый высокий уровень кортизола наблюдается с утра, после пробуждения и снижается в течение дня. У состоящих в браке участников это снижение происходило быстрее, что коррелирует с меньшим риском сердечных заболеваний и большей продолжительностью жизни раковых больных.

Повышение уровня кортизола возникает из-за стресса, который со временем может привести к различным негативным последствиям, от нервных срывов до деградации клеток головного мозга. Результаты свидетельствуют о том, что неженатые люди переживают стресс острее.