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Латвийское общество микологов определило гриб года. В этом году этого звания удостоился так называемый белый свиной трюфель, пишет Latvijas avīze.

Белый свиной трюфель является далеким родственником дорогих южных трюфелей, в связи с этим и ценность его намного ниже, в средиземноморских землях такие грибы вообще считаются немного ядовитыми. На территории Латвии они встречаются довольно редко, но даже если вам посчастливилось найти белый свиной трюфель, то есть его не рекомендуется, пишет LA.

Впервые упоминания об этих грибах в Латвии появились в 2015 году.

Плодовые тела белого трюфеля образуются исключительно летом: в июле или июне. Созревая они имеют довольно сильный запах, который со временем становится крайне неприятным. Несмотря на неприятный для людей запах этих грибов, животных, наоборот, привлекает такой аромат. Съедая свиной трюфель, они разносят его споры дальше, таким образом распространяя гриб по почве.

Белый трюфель относится к числу подземных грибов, которые образуют плодовые тела, частично или полностью погружённые в пахотный слой почвы. Верхняя часть свиного трюфеля видна над почвой.

Вес такого гриба достигает порой и полкилограмма. Хотя размеры составляют всего лишь от 5 до 15 см.