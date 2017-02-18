Наука |

Сегодня прогресс движется со скоростью света, но есть у него и тёмная сторона, пишет lifter.com.

Стоит какому-нибудь новому изобретению появиться в продаже, как тут же находятся те, кто использует его для преступных целей и вторжения в чужую жизнь.

Портал приводит в пример камеры в смартфонах.

Но что, если спрятать такую камеру в крючок на стене и с ее помощью вести съёмки людей в ванных комнатах, гостиничных номерах и примерочных кабинках, пишет портал.

Можете не верить, но это очень популярная практика: вешать такие камеры в гостиницах и общественных местах, снимать пикантные видео, а потом продавать их в интернете.

Самое ужасное, что крючки со встроенными камерами общедоступны — их может купить любой злоумышленник.

Вот на что следует обратить внимание:

На первый взгляд этот крючок для одежды выглядит обычным. Но у него есть двойное предназначение.

Обратите внимание, что крючок двойной. Это НЕстандартный вариант.

Brick House Security

Крючок крепится к любой стене — дома или в общественном туалете.

Если вы такое увидите, сразу же уходите и вызывайте полицию.

Etech

Камера приводится в действие вручную или датчиком движения. Зашел кто-то в комнату - она тут же незаметно включилась.

В интернете эти камеры стоят 20 долларов.

Камера может вести непрерывную запись 120 минут. Она поставляется с зарядным устройством и кабелем.

Крючок на вид не отличается от самого обычного крючка для одежды, который можно купить в хозяйственном магазине.

Пока что крючки со скрытой камерой бывают только белые и чёрные.

Видео- и аудиозапись идёт через дырочку наверху.

А самое страшное, что эти беспроводные камеры могут активироваться дистанционно. Дистанционное управление работает через стены.

Иногда при записи виден огонёк. Если вы его увидите, то немедленно звоните в полицию.

Производители рекламируют это как устройство безопасности для дома и работы.

Учитывая высоту крепления крючка, это не видео-няня.

Эти камеры уже находят в общественных туалетах. Полиция относится к этому новому виду преступлений очень серьезно.