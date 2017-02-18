Пользователей туалетов предупреждают о крошечных камерах и микрофонах
Сегодня прогресс движется со скоростью света, но есть у него и тёмная сторона, пишет lifter.com.
Стоит какому-нибудь новому изобретению появиться в продаже, как тут же находятся те, кто использует его для преступных целей и вторжения в чужую жизнь.
Портал приводит в пример камеры в смартфонах.
Но что, если спрятать такую камеру в крючок на стене и с ее помощью вести съёмки людей в ванных комнатах, гостиничных номерах и примерочных кабинках, пишет портал.
Можете не верить, но это очень популярная практика: вешать такие камеры в гостиницах и общественных местах, снимать пикантные видео, а потом продавать их в интернете.
Самое ужасное, что крючки со встроенными камерами общедоступны — их может купить любой злоумышленник.
Вот на что следует обратить внимание:
На первый взгляд этот крючок для одежды выглядит обычным. Но у него есть двойное предназначение.
Обратите внимание, что крючок двойной. Это НЕстандартный вариант.
Brick House Security
Крючок крепится к любой стене — дома или в общественном туалете.
Если вы такое увидите, сразу же уходите и вызывайте полицию.
Etech
Камера приводится в действие вручную или датчиком движения. Зашел кто-то в комнату - она тут же незаметно включилась.
В интернете эти камеры стоят 20 долларов.
Камера может вести непрерывную запись 120 минут. Она поставляется с зарядным устройством и кабелем.
Крючок на вид не отличается от самого обычного крючка для одежды, который можно купить в хозяйственном магазине.
Пока что крючки со скрытой камерой бывают только белые и чёрные.
Видео- и аудиозапись идёт через дырочку наверху.
А самое страшное, что эти беспроводные камеры могут активироваться дистанционно. Дистанционное управление работает через стены.
Иногда при записи виден огонёк. Если вы его увидите, то немедленно звоните в полицию.
Производители рекламируют это как устройство безопасности для дома и работы.
Учитывая высоту крепления крючка, это не видео-няня.
Эти камеры уже находят в общественных туалетах. Полиция относится к этому новому виду преступлений очень серьезно.