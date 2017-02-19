Геологи предсказали катастрофическое землетрясение в США (3)
Геологический разлом под городом Санта-Барбара в южной части американского штата Калифорния может стать причиной землетрясения. К такому выводу пришли американские ученые, которые опубликовали статью в журнале Geophysical Research Letters. Кратко об исследовании рассказывает издание Gizmodo.
Разлом Вентура (Ventura-Pitas Point Fault) протянулся на сто километров к западу от одноименного города, проходит под Санта-Барбарой и Голетой, а часть его находится под Тихим океаном. Вплоть до 80-х годов геологи считали, что он не является активным, однако новые данные показали, что он может спровоцировать разрушительное землетрясение. Главным фактором является его структура, которая может быть как ступенчатой, так и гладкой.
Чтобы определить точную форму разлома, ученые провели компьютерное моделирование, учитывая тектонику плит, а также данные о местной сейсмической активности. Оказалось, что Вентура имеет структуру, напоминающую лестницу, и находится ближе к поверхности, чем предполагалось ранее.
Это означает, что разлом является возможным источником землетрясений силой до восьми баллов по шкале Рихтера, а так как его часть располагается под океаном, то может вызвать и цунами.
«Неожиданное заявление сделала кандидат в Президенты США от демократов Хиллари Клинтон, в интервью относительно будущего Соединенных Штатов», – сообщает ведущая американского издания ABC News Рос Чайлдс.
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Так, на вопрос корреспондента о будущем страны, Хиллари Клинтон неожиданно ответила, что Соединенные Штаты не могут игнорировать значительное ухудшение геофизической обстановки в районе Йеллоустонского национального парка и разлома Сан-Андреас, грозящей катастрофическими последствиями для Северной Америки и ставящей под угрозу само ее существование.
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По словам госпожи Клинтон, времени осталось очень мало, чтобы сохранить независимость и дальнейшее процветание США, а следовательно необходимо более решительно и последовательно рассматривать вопрос о переносе американской государственности на европейскую территорию. Основным вариантом такого переселения должна рассматриваться территория Украины, климатические условия которой наиболее благоприятны для американских граждан, однако в силу стечения некоторых обстоятельств, решение этого вопроса находится под угрозой срыва.
И т.д.
http://webkamerton.ru/2016/03/xillari-klinton-ssha-rassmatrivayut-territoriyu-ukrainy-kak-mesto-dlya-pereezda/