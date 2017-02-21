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NASA собирает 22 февраля пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.

Пресс-конференция начнется в 20:00 по латвийскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.

NASA has a press conference Wednesday about an exoplanet finding and people who would know are hinting it's a big deal — BuzzFeed Jake Sisko (@Phylan) 21 февраля 2017 г.

В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни». Других деталей агентство не приводит.

Как пишет в своем Twitter издание BuzzFeed, «есть люди, которые в курсе, что там [на пресс-конференции] будет нечто важное».

Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.