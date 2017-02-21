NASA выступит с экстренным сообщением о "внеземной цивилизации" (3)
Наука | 21 февраля 2017 года, 15:37
NASA собирает 22 февраля пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.
Пресс-конференция начнется в 20:00 по латвийскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.
NASA has a press conference Wednesday about an exoplanet finding and people who would know are hinting it's a big deal— BuzzFeed Jake Sisko (@Phylan) 21 февраля 2017 г.
В пресс-релизе NASA отмечается, что темой выступления станет «открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни». Других деталей агентство не приводит.
Как пишет в своем Twitter издание BuzzFeed, «есть люди, которые в курсе, что там [на пресс-конференции] будет нечто важное».
Ранее NASA объявило о существовании вне солнечной системы 1284 экзопланет, на которых может существовать жизнь.
Источник: news.rambler.ru
Опять будет Путин виноват. На этот раз, что связан с внеземной цивилизацией. Пугать начнут снова, и русофобы спрячутся по погребам...
111
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Что за бред? Разве сегодня 1-е апреля?
23
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Поехавшие что ли? Будет обычная конференция об экзопланетах, скорее всего нашли какую-то наиболее похожую на Землю и всё. Никакой экстренности. Что за желтизна?
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