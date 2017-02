Наука |

NASA собирает 22 февраля пресс-конференцию по поводу открытия за пределами Солнечной системы, сообщает The Independent.

Пресс-конференция начнется в 20:00 по латвийскому времени. Посмотреть ее можно будет на сайте агентства.

NASA has a press conference Wednesday about an exoplanet finding and people who would know are hinting it's a big deal