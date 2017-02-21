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Группа исследователей из НАСА под руководством Алана Стерна обратилась к Международному астрономическому союзу (МАС) с предложением вновь пересмотреть определение термина «планета». По мнению специалистов, это позволит вернуть Плутону данный статус, который он имел до 2006 года. Об этом сообщает сайт Gizmodo.

Стерн считает, что планетой должен считаться любой объект, в котором не происходил ядерный синтез и который обладает достаточной гравитацией, чтобы принять сферическую форму. При этом не рассматриваются характеристики орбиты, а также способность расчистить окрестности пути вокруг звезды от планетезималей в период формирования Солнечной системы.

Специалисты НАСА считают, что последний критерий зависит от того, на каком расстоянии планета находится от Солнца. Так, Земля, если ее поместить дальше Нептуна, не сможет очистить свою орбиту, поэтому не будет считаться планетой. Однако если исключить это условие, то планетами будут считаться естественные спутники, включая Луну.

Планетезималями называют небесные тела на орбите вокруг протозвезды («зародыша» звезды), которые образуются путем слипания более мелких частиц.