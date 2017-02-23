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Открытие астрономами НАСА трех пригодных для жизни экзопланет является предельным важным для человечества, сказал в эфире выпуска программы "Baltkom-online" на радиостанции Baltkom старший научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров.

«Это предельно важное открытие для человечества. Впервые подтверждено, что жизнь возможна. Я думаю, что это повлияет на человечество в гуманитарном плане — мы будем больше ценить свою жизнь. Мы делаем какие-то небольшие шаги в этом исследовании и глубочайшем понимании Вселенной. Мы изучаем, как правило, мертвые объекты. Но нас в конечном итоге интересует именно жизнь, возможность переселиться на какие-то другие планеты. Нам важна именно жизнь. И мы сделали еще один шаг в этом направлении. Я считаю, что это большое открытие», — сказал Абубекеров.

Открытие экзопланет, которые по мнению ученых НАСА, пригодны для жизни, это всего лишь намек на сенсацию, сказал, в свою очередь, в эфире радиостанции Baltkom ведущий научный сотрудник Института астрономии РАН, доктор физико-математических наук Александр Багров.

«Это только намек на сенсацию. Научного содержания там не много. Есть намеки, повторюсь только намеки, на то что есть условия для жизни. Но это не серьезно. 100 лет назад на Марсе открыли каналы и казалось, что эта планета сестра Земли. Но спустя 100 лет мы о Марсе знаем даже меньше, чем раньше. А об этих экзопланетах мы знаем еще меньше. Так что заявления о том, что они пригодны для жизни преждевременны, как мне кажется», - сказал Багров.

Ученые обнаружили еще четыре соразмерных Земле планеты вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолей, три из семи планет этой системы потенциально могут оказаться пригодными для существования жизни, сообщило национальное космическое агентство США НАСА в среду.

В НАСА отмечают, что это «крупнейшее открытие по количеству планет в потенциально «жилой» зоне одной звезды за пределами Солнечной системы». В мае прошлого года стало известно об обнаружении астрономами из США и Бельгии трех соразмерных Земле планет, движущихся по орбите одной звезды в созвездии Водолей в 40 световых годах от Солнца. Планетная система получила название TRAPPIST-1 по названию телескопа, с помощью которого было сделано открытие.

Как пояснили в НАСА, вскоре после обнаружения планетарной системы астрономы занялись ее более детальным изучением при помощи как наземных, так и космических телескопов, и вскоре не только подтвердили наличие изначально открытых планет, но и увидели новые.

Открытие семи планет, которые движутся вокруг звезды TRAPPIST-1, было сделано при помощи космического телескопа НАСА «Спитцер» (Spitzer), который ведет наблюдения в инфракрасном диапазоне. Планеты сходны по размеру с Землей, а три из них расположены на пригодном для возникновения и существования жизни расстоянии от своей звезды и, вероятнее всего, на них есть вода. Ученые не исключают, что все семь планет потенциально могут обладать водой. Вместе с тем, пока, признают они, доказательств этого нет. Детали открытия будут опубликованы в среду в журнале Nature. Как полагают ученые, семь планет этой системы, вероятнее всего, являются каменными.