Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм реже всех остальных
Гетеросексуальные женщины испытывают оргазм значительно реже, нежели лесбиянки, геи или гетеросексуальные мужчины.
Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования, предпринятого группой американских ученых из Индианского , Чэпменского и Клермонтского университетов.
В исследовании приняли участие 52600 жителей США. Ученые пытались выяснить, насколько часто испытывают оргазм представители каждой из представленных групп, в зависимости от пола и сексуальной ориентации.
Выяснилось, что оргазм регулярно испытывают:
65% гетеросексуальных женщин
66% бисексуальных женщин
86% лесбиянок
88% бисексуальных мужчин
89% мужчин-гомосексуалов
95% гетеросексуальных мужчин
"Многие гетеросексуальные женщины могли бы испытывать оргазм значительно чаще", - отмечают ученые.
В числе рекомендуемых ими техник, призванных разнообразить половую жизнь гетеросексуальных женщин - оральные ласки и мануальная стимуляция половых органов.
Самое важное в оргазме
Исследователи указывают на очевидную прямую зависимость между частотой орального секса, количеством испытываемых оргазмов и степенью удовлетворенности гетеросексуальных женщин, лесбиянок, бисексуальных женщин, а также гомосексуальных и бисексуальных мужчин.
Единственная группа, у которой такая корреляция отсутствует - гетеросексуальные мужчины.
По мнению ученых, серьезные различия в частоте оргазмов, испытываемых гетеросексуальными мужчинами и женщинами, могут иметь объяснение как с социальной, так и эволюционной точки зрения.
К примеру, в ряде культур для женщин до сих пор считается позором публично выражать свои сексуальные желания, тогда как некоторые мужчины убеждены, что их партнерша может испытать оргазм лишь в результате традиционного секса с пенетрацией.
Что касается эволюционной перспективы, то, как предполагают ученые, изначально мужской и женский оргазм преследуют разные цели.
Самое важное в мужском оргазме - эякуляция и продолжение рода, тогда как оргазм женщины "помогает установить долговременную связь с романтическим партнером".
Полностью результаты исследования американских ученых были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behaviour.