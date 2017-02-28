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На Марсе странным образом регулярно перемещаются объекты внушительных размеров, в том числе — камни и отдельные скальные породы. Иногда они превышают несколько метров в диаметре, сообщили ученые из американского космического агентства NASA.

По их словам, перемещение булыжников можно было бы объяснить, если бы они сползали под воздействием силы гравитации с наклонных поверхностей или в результате подтаивания льда. Однако огромнейшие по размерам естественные объекты двигаются по ровной поверхности, оставляя за собой заметный след на поверхности. И это пока невозможно объяснить.

Специалисты NASA предположили, что, скорее всего, перемещения объектов вызваны природным явлением, существующим на Красной планете, — внезапными резкими песчаными вихрями. Его сила настолько велика, что он может увлечь за собой даже камни огромных размеров, передает Vlad Time.