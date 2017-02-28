Латвии удалось вернуть из-за рубежа шесть ученых (2)

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Наука | 28 февраля 2017 года, 20:24

В Институте органического синтеза (ИОС) сегодня завершился самый крупный проект Европейского союза (ЕС) по укреплению научных мощностей на сумму 4,7 млн евро.

Как сообщили в научном учреждении, проект помог получить международную оценку, установить новые контакты и реализовать новые проекты, подготовить научные публикации, получить уникальное оборудование. Кроме того, благодаря проекту в Латвию из-за рубежа вернулись шесть ученых.

"Латвийские ученые очень востребованы в масштабах Европы и всего мира, молодые исследователи регулярно получают предложения о прохождении практики и работе в лучших зарубежных вузах, институтах и престижных предприятиях. Это дает им очень важный международный опыт, однако для развития латвийской науки необходимо обеспечить им возможность вернуться домой. Сейчас в ИОС есть интересные научные проекты, современные лаборатории и мотивирующее вознаграждение, а также возможность конкурировать с зарубежными предложениями. Нам удалось добиться того, что в Латвию вернулись латвийские ученые из Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, США", - рассказал директор ИОС Освальд Пугович.

За последние три с половиной года ИОС начал работу над 18 новыми проектами с общим финансированием 2,2 млн евро. Ученые института побывали в 76 поездках по обмену опытом, сделали вместе с зарубежными специалистами 37 научных публикаций в журналах, получили два патента.

Институт принял у себя 75 исследователей, организовал 12 семинаров и конференций, кроме того, техническое обеспечение лабораторий было пополнено новыми приборами. Самый уникальный из этих приборов способен фиксировать изменения в живом организме на молекулярном уровне, и на данный момент это единственный подобный аппарат в мире.

Комментарии 2
барак1 час назад
6 человек.Великое достижение.Так громко,как будто вернули полмиллиона,покинувших эту колонию.
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1236 минут назад
6 вернули,напрашивается 3 вопроса сразу,первое что там так называемая Латвия им на обещала,раз они вернулись,на обещали на верняка золотые горы,и огромные перспективы,2 вопрос на долго ли их хватит?И третий чем тут эти ученые будут заниматься ?))
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