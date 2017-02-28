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В Институте органического синтеза (ИОС) сегодня завершился самый крупный проект Европейского союза (ЕС) по укреплению научных мощностей на сумму 4,7 млн евро.

Как сообщили в научном учреждении, проект помог получить международную оценку, установить новые контакты и реализовать новые проекты, подготовить научные публикации, получить уникальное оборудование. Кроме того, благодаря проекту в Латвию из-за рубежа вернулись шесть ученых.

"Латвийские ученые очень востребованы в масштабах Европы и всего мира, молодые исследователи регулярно получают предложения о прохождении практики и работе в лучших зарубежных вузах, институтах и престижных предприятиях. Это дает им очень важный международный опыт, однако для развития латвийской науки необходимо обеспечить им возможность вернуться домой. Сейчас в ИОС есть интересные научные проекты, современные лаборатории и мотивирующее вознаграждение, а также возможность конкурировать с зарубежными предложениями. Нам удалось добиться того, что в Латвию вернулись латвийские ученые из Германии, Франции, Швейцарии, Бельгии, США", - рассказал директор ИОС Освальд Пугович.

За последние три с половиной года ИОС начал работу над 18 новыми проектами с общим финансированием 2,2 млн евро. Ученые института побывали в 76 поездках по обмену опытом, сделали вместе с зарубежными специалистами 37 научных публикаций в журналах, получили два патента.

Институт принял у себя 75 исследователей, организовал 12 семинаров и конференций, кроме того, техническое обеспечение лабораторий было пополнено новыми приборами. Самый уникальный из этих приборов способен фиксировать изменения в живом организме на молекулярном уровне, и на данный момент это единственный подобный аппарат в мире.