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В феврале этого года Латвийская Академия наук наградила 11 авторов важнейших научных достижений и коллективных проектов. Всего было рассмотрено более 50 предложений в разных областях науки, сообщает портал skaties.lv.

Главный приз достался исследованию о комплексной переработке березовых опилок и их коммерческом использовании.

Как отмечают авторы работы, Янис Зандерсон, Янис Рыжиков, Айгарс Паже, Кристине Мейле, Аусма Тарденака, Байба Спинце и Анце Плявиня особую поддержку им оказал Латвийский государственный институт химии древесины, который предоставил персонал и необходимое оборудование.

На отметить, что ученые тесно сотрудничали с тремя научными организациями и тремя коммерческими предприятиями: Институт органического синтеза Латвии, Рижский технический университет, Латвийский университет, Инкубатор зеленых технологий, А/О Latvijas Finieris и производство чая Dr. Tereško.

"Нам удалось разработать и запатентовать новый прием химической переработки бересты, и создать оборудование для ее реализации. Новый метод позволяет за один технологический процесс получить из коры березы чистейшие биологически активные вещества. Данный экстракт можно применить в пищевой, химической, фармацевтической промышленности и косметологии. Теперь Латвия впервые может производить косметику на основе изучения экстракта бересты, в сотрудничестве с заводом А/О Latvijas Finieris", - рассказывает один из авторов проекта доктор инженерных наук Янис Рыжиков.

По словам ученого, столь успешное исследование необходимо продолжить, ведь оно станет революционным для производства мебели и других изделий из древесины.

"Во время исследования березовых опилок мы обнаружили, что экстракт бересты можно использовать для производства безвредных для человека природных веществ, к примеру, композитных материалов для стружечных плит. Большая часть таких плит содержит формальдегид и другие опасные синтетические вещества. Теперь же, соединяющим элементом может быть химически переработанная береста, которая безвредна для человека" - пояснил Рыжиков.

Напомним, ежегодную церемонию вручения наград в сфере науки (Gada balvas zinātnē) проводит Латвийская Академия наук при поддержке научного фонда ЛР. Генеральный спонсор мероприятия выступает LNK Group.

Как писал Mixnews ранее, вчера в Институте органического синтеза (ИОС) сегодня завершился самый крупный проект Европейского союза (ЕС) по укреплению научных мощностей на сумму 4,7 млн евро, благодаря которому в Латвию из-за рубежа вернулись шесть ученых.