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Беременность в условиях непривычной жары или холода может закончиться рождением ребенка с недостаточным весом. К такому выводу пришли исследователи из США, о работе сообщается на портале Live Science.

Ученые проанализировали информацию о 220 тыс. детей, родившихся на территории США в 2002–2008 годах. Оказалось, что у женщин, во время беременности находившихся в непривычно жарких или холодных погодных условиях, увеличен риск рождения ребенка с недостаточной массой тела. Показатели аномальной жары и холода высчитывались относительно средней температуры в регионе проживания.

Женщины, во втором-третьем триместрах беременности сталкивавшиеся с жарой или похолоданием, на 18–31% чаще рожали детей со слишком маленьким весом. У тех, кто провел в таких условиях всю беременность, риск был выше в 2,5 раза. Результаты сохранились даже при поправке на пол ребенка и вес матери.

Ученые отмечают, что в свете глобального потепления, приводящего к неожиданным колебаниям погоды, необходимы дальнейшие исследования в этой области.