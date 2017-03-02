Наука |

Привычка заказывать еду через интернет может привести к ожирению. Диетологи уверены, что в Сети люди выбирают не самые здоровые продукты. Отчасти это связано с тем, что на сайтах редко отражена информация о питательность продуктов и их калорийности.

В обычном магазине человек хотя бы может узнать о составе на этикетке. В интернет-магазинах не указывают уровень сахара, соли, углеводов в каждом конкретном случае. Следовательно, трудно определить действительно полезные продукты, сравнивая товары одного порядка, передает The Daily Mail.