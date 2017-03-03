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Британская компания British Condoms начала принимать предзаказы на умный презерватив i.Con Smart Condom. Об этом сообщает Forbes.

Пользователю обещают предоставить полную информацию о половом акте: его продолжительность, скорость и силу движений, количество сожженных калорий, а также температуру тела. Производители утверждают, что устройство также будет предупреждать о наличии венерических заболеваний.

Несмотря на название, i.Con Smart Condom, в сущности, не является презервативом. Это кольцо, которое надевается поверх обычного контрацептива и может передавать данные через Bluetooth. Продавцы уверяют, что вся собранная информация хранится исключительно анонимно, однако если владельцу очень захочется, он может поделиться своими заслугами в социальных сетях.

Как отмечает The Sun, устройство для мужского полового органа сравнимо с фитнес-браслетом FitBit. Его стоимость — 59,99 фунта стерлингов.

Фото: britishcondoms.uk