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В Москве на открытии дискуссионной площадки industry people ideas 4.0 /ipi 4.0/ выступил британский футуролог, профессор британского университета Де Монфор Джеймс Вудхайзен, предсказавший в 1993 году интернет-телевидение и составивший ряд прогнозов, которые уже стали реальностью, сообщил радио Baltkom руководитель дискуссионной площадки, программный директор проекта "Сноб" Павел Макеев.

Радио Baltkom и проект IPI 4.0 намерены сотрудничать и продвигать инновационные научные идеи.

"Проект инициированный Фондом Развития Промышленности /ФРП/ РФ и направленный на изучение и развитие Четвертой промышленной революции стал отправной точкой в попытке приблизиться к пониманию, чем же на сегодняшний день является Индустрия 4.0 в России и в мире. Фонд развития промышленности объединяет на одной площадке ведущих экспертов, предпринимателей, промышленников, ученых-футурологов и студентов, аспирантов технических вузов – с целью создать дискуссионное поле вокруг динамично развивающейся сферы промышленности", - рассказал Макеев.

Глава ФРП Алексей Комиссаров в своей вступительной речи определил ключевые цели проекта: «Наша задача – наладить прямой диалог между талантливой молодежью и бизнес-элитой для того, чтобы получать из первых уст информацию о мировых трендах. Мы будем работать над тем, чтобы в будущем рассказать всему миру о возможностях в нашей стране, решениях и самых последних, передовых открытиях. Наша главная цель – сделать современную промышленность новым модным трендом».

Гостем первой сессии ipi 4.0 стал один из самых интересных и востребованных современных ученых-футурологов Джеймс Вудхайзен. В своем выступлении Вудхайзен рассказал о европейской практике и достижениях в сфере Индустрии 4.0, а также о динамике развития этого направления в России.

Присутствующий на панельной лекции Анатолий Чубайс - Председатель правления ОАО «Роснано» заметил, что в отличие от многих западных футурологов, Джеймс Вудхайзен не пытается потрясти публику громкими прогнозами, а напротив показывает пример «приземленной и прагматичной футурологии».

Профессор отметил, что на Западе Индустрия 4.0 развивается гораздо медленнее, чем принято считать. Вложения в сферу IT не так велики, а автоматизация и роботизация производства еще не получили слишком широкого распространения.

В интервью информационному агентству ТАСС профессор отметил: «В том, что касается роботехники – самой быстроразвивающейся составляющей Индустрии 4.0 – Германия и США находятся в авангарде внедрения составляющих. Тем не менее, нужно отметить, что количество производимых роботов пока является незначительным по всему миру — всего около 250 тысяч штук. Ключевыми игроками в сфере роботехники в ближайшие годы станут Китай, Южная Корея, Япония и США. Интересен пример Чехии – с 2010 по 2015 год количество произведенных в этой стране роботов выросло на 40%. Эти факторы, пожалуй, стоит учитывать России для стимула и быстрого реагирования в будущем». Также Вудхайзен дал положительную оценку производственным системам в России. По мнению профессора, Россия обладает огромным потенциалом для внедрения инноваций в такие отрасли как оборона, авиакосмическая промышленность и тяжелое машиностроение.

В выступлении и в своих интервью Вудхайзен говорил практически обо всех составляющих Индустрии 4.0 и неоднократно подчеркнул, что опасаться захвата мира искусственным интеллектом не стоит. В ближайшие несколько десятилетий он не сможет составить даже близкую конкуренцию человеку. По мнению Вудхайзена развитие Индустрии 4.0 для обычного человека станет началом пути к более комфортному и качественному существованию на земле. Инновационные продукты будут появляться быстрее, дом человека станет безопаснее, а жизнь — комфортнее.