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Французская биофармацевтическая компания DBV Technologies работает над созданием пластыря, уменьшающего проявления аллергии на арахис. Сейчас он проходит уже вторую фазу клинических испытаний. О разработке сообщает издание Business Insider.

Как сообщают разработчики, после трех лет использования пластыря 83% дети 6–11 лет, принимавшие участие в исследовании, могли съесть грамм арахиса без каких-либо проявлений аллергии. Это в 10 раз больше, чем в начале исследования. Люди более старшего возраста тоже успешно отвечали на лечение, но наиболее выраженный прогресс был именно у детей. Каждый пластырь содержит тот же белок, что и арахис, и после приклеивания на кожу белок входит в контакт с иммунной системой. В такой форме он не попадает в кровоток и не вызывает резкой аллергической реакции.

Арахис относят к одним из самых аллергенных продуктов питания, часто вызывающих тяжелые реакции. Симптомы аллергической реакции включают отеки лица, остановку сердца и анафилактический шок.