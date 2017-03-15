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Уфологи разглядели на снимках Луны, сделанных орбитальным зондом LRO и опубликованных американским космическим агентством NASA, базу пришельцев.

Более того, астрономы-любители сделали вывод, что загадочный объект передвигается по поверхности спутника Земли. Кроме того, на лунной поверхности был обнаружен кратер идеальной треугольной формы.

Уфологи уверены, что в NASA знают о существовании базы на Луне, но намеренно скрывают эту информацию.

Ранее сообщалось, что в 2009 году столкновение американского космического спутника «Иридиум-33» и аналогичного российского аппарата «Космос-2251» было вызвано инопланетянами.

Уфологи также утверждают, что когда земные астронавты ступили на Луну в 1969 году, им сразу дали понять, что тамошние обитатели не рады гостям.