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Прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП, Non-steroidal anti-inflammatory drugs — NSAID), одних из самых широко распространенных лекарственных средств, коррелирует с остановкой сердечной деятельности. Врачи советуют отказаться от диклофенака и ограничить прием ибупрофена 1,2 граммами в день. Исследование опубликовано в журнале European Heart Journal — Cardiovascular Pharmacotherapy.

«Разрешая продавать медикаменты без рецепта, консультации со специалистом и ограничений, мы подаем обществу сигнал, что они безопасны, — говорит профессор кардиологии Копенгагенского университета Гуннар Гисласон. — Предыдущие исследования показали, что прием НПВП связан с повышенным риском для сердечно-сосудистой системы, что является проблемой из-за их распространенности».

В рамках новой работы были изучены все случаи внебольничной остановки сердца в Дании с 2001 по 2010 год. Также были проанализированы данные по всем выписанным рецептам на НПВП с 1995 года как для неспецифических НПВП (диклофенак, напроксен, ибупрофен), так и для COX-2-селективных НПВП (рофекоксиб, целекоксиб). Исследование сравнения периодов было применено для изучения связи НПВП и остановки сердца. Каждый пациент был частью как экспериментальной группы, так и контрольной в зависимости от времени, что позволило исключить смешение с сопутствующими хроническими заболеваниями. Использование НПВП в течение 30 дней до остановки сердца сравнивалось с таким же периодом без остановки.

В результате выяснилось, что прием НПВП связан с повышением риска остановки на 31%. Диклофенак и ибупрофен связан с 50% и 31% увеличения риска соответственно. «Выводы являются ясным напоминанием, что НПВП не безвредны, — подытоживает Гисласон. — НПВП должны применяться с осторожностью и по соответствующему показанию, пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит избегать их приема». НПВП воздействуют на сердечно-сосудистую систему различными способами, которые могу быть ответственны за связь: влияние на агрегацию тромбоцитов и вызов сгущения крови, сжатие сосудов, являющееся причиной задержки тока жидкости и повышения давления.

Источник: indicator.ru