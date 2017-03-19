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Ученые провели успешные испытания инновационного препарата, способного, по их словам, предотвращать инфаркты и инсульты.

Международные испытания лекарства, в которых приняли участие 27 тысяч человек, показали, что оно способно снижать количество вредного холестерина в организме до беспрецедентного уровня. Успех исследования говорит о том, что вскоре препарат будет доступен миллионам людей.

В медицинской благотворительной организации British Heart Foundation назвали полученные результаты значительным продвижением в борьбе с клиническими формами болезни сердца.

Ежегодно от инфарктов и инсультов умирают около 15 миллионов человек.

Высокий уровень вредного холестерина в организме засоряет кровеносные сосуды, в результате чего сердце и мозг не получают необходимого кислорода и питательных веществ.

Для снижения вредного холестерина миллионы людей принимают препарат класса статинов.

Новое лекарство - эволокумаб - помогает печени очищать кровь от вредного холестерина.

"Он намного эффективнее статинов", - говорит профессор Питер Север из Имперского колледжа Лондона.

Он занимался организацией британской части испытаний препарата, которые финансировала фармацевтическая компания Amgen.

"В результате уровень холестерина снижался и снижался, и в итоге дошел до самых низких значений, которые мы когда-либо видели в медицинской практике", - сказал профессор Север Би-би-си.

В ходе испытаний пациенты уже принимали статины. "Риск снижался еще дополнительно на 20%, а это значительный эффект. Возможно, это самый важный результат испытаний лекарства для снижения холестерина более чем за 20 лет", - добавил профессор Север.

Выводы исследователей опубликованы в журнале New England Journal of Medicine и были доложены на заседании Американского колледжа кардиологии.

В ходе двухлетних тестов ученые пришли к выводу, что без приема препарата примерно у 365 человек из общего числа испытуемых (все из которых входили в группу повышенного риска) случился бы инфаркт или инсульт.

Как он работает?

Эволокумаб представляет собой антитело (антитела вырабатываются в организме для борьбы с инфекцией). Он разработан для блокирования протеина PCSK9, который не дает печени разлагать холестерин и таким образом выводить его из крови.

Другие испытания лекарства также показали, что оно способно снижать уровень холестерина на 60%, и Amgen - не единственная компания, разрабатывающая такой метод лечения.

В организм препарат вводится посредством подкожных инъекций каждые 2-4 недели.

Однако, по словам профессора Севера, эволокумаб вряд ли способен полностью заменить статины. "Есть множество людей с действительно высоким уровнем холестерина, и им, скорее всего, будет недостаточно одного препарата", - считает он.

Цена на новое лекарство варьируется, однако, по некоторым оценкам, он обойдется британской Национальной системе здравоохранения (NHS) в 2000 фунтов (2500 долларов) в год на человека. Он уже назначается пациентам, невосприимчивым к статинам.

"Эти испытания - очень важный шаг вперед, - говорит профессор Нилеш Самани, один из руководителей British Heart Foundation. - Однако испытания прекратились всего спустя чуть более двух лет обычных наблюдений, поэтому трудно говорить о реальной пользе в долгосрочной перспективе".