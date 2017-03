Наука |

Американский космический грузовик Dragon покинул МКС и начал возвращение на Землю. Корабль должен приводниться вечером. Отделение прошло успешно, рапортовала компания SpaceX в своем Twitter.

Традиционно отстыковку корабля начали специалисты с Земли: они подвели к грузовику манипулятор Canadarm2, с помощью которого корабль был отведен от стыковочного узла станции. Затем астронавты Роберт Кимброу и Тома Песке дали команду на отстыковку грузового корабля от манипулятора, передает ТАСС.

После этого двигатели Dragon выдали несколько импульсов, которые направили корабль на орбиту снижения. Ориентировочно в 17:10 по Москве корабль сойдет с орбиты и приблизительно через 40 минут приводнится в Тихом океане.

Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю. Dragon стартовал к МКС 19 февраля и по возвращении доставит на Землю около 2,5 тонны отработанных материалов, а также результаты научных экспериментов.

Dragon will re-enter Earth's atmosphere in ~5 hours. Splashdown at 07:52am PDT, 2:52pm UTC. pic.twitter.com/ZeC9gmY2tA