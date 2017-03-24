НАСА показало видео испытаний двигателя сверхтяжелой ракеты
Наука | 24 марта 2017 года, 11:05
НАСА провело огневое испытание модернизированного двигателя RS-25, который будет установлен на первую ступень лунно-марсианской сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System).
Тесты прошли в Космическом центре имени Джона Стенниса (штат Миссисипи, США), они продолжались 6 минут 20 секунд. Видео испытаний доступно на официальной странице программы SLS на Facebook.
Видео: NASA's Space Launch System / Facebook
Источник: Lenta.ru