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Меньше всех боятся смерти глубоко религиозные люди и атеисты, выяснили специалисты Оксфордского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Religion, Brain & Behaviour.

Анализ 100 исследований, проведенных за 1961-2014 годы, позволил обнаружить определенные корреляции между степенью религиозности и страхом смерти у 26 тыс. человек по всему миру. Выяснилось, что меньше всего страх смерти одолевает людей, сильно преданных религии и, очевидно, верящих в жизнь после смерти и тех, кто вообще не верит ни в одного из богов.

Также ученые разделили религиозные убеждения на внешние и внутренние. В первом случае религиозные взгляды формируются под влиянием привилегий, которые дает приверженность к религии (например, принадлежность к определенной социальной группе), во втором – основаны на личных убеждениях. Страх смерти у людей из второй группы оказался ниже.

Принято считать, что религиозные люди боятся смерти меньше, чем нерелигиозные, но полученные результаты не вписываются в эту картину, отмечают исследователи. Они предполагают, что, возможно, людям, которые не боятся смерти, просто не нужно искать спасения в религии.