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Нехватка витамина В12 на этапе внутриутробного развития и в первые годы жизни ухудшает умственные способности детей, выяснили норвежские ученые. Исследование было опубликовано в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Ученые взяли образцы крови у 500 младенцев из Непала и выявили уровень содержания витамина В12 в крови. Спустя пять лет они встретились с 320 из этих детей и проверили их умственные способности с помощью различных тестов. Выяснилось, что дети с нехваткой В12 испытывают сложности с распознаванием букв и интерпретацией эмоций сверстников, им хуже даются головоломки. При этом большинство детей, участвовавших в исследовании, не испытывали острого дефицита витамина В12, но его содержание в организме было ниже уровня, необходимого для нормального роста и развития.

Дефицит витамина В12 — распространенная проблема в бедных странах. Он содержится в основном в мясе, молочной продукции и яйцах, доступ к которым в бедных регионах зачастую затруднен. В развитых же странах в группу риска попадают дети веганов — сторонников наиболее строгой формы вегетарианства, полностью исключающей потребление пищи животного происхождения.