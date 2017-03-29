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Работа может вызывать высокий уровень стресса. Сложные задачи и напряженные ситуации сначала дают всплеск адреналина и повышенную активность. Но этот период быстро проходит и наступает время физического и умственного упадка, пишет Zee News.

В итоге это приводит к снижению продуктивности, неспособности выполнить работу в установленные сроки, отсутствию креативности. Чтобы "перезагрузить" организм, специалисты советуют устроить в обеденный перерыв "тихий час". Немного поспав после полудня, вы усилите свою способность решать рабочие задачи.

Сотрудники Университета Лидса также выяснили: подобная практика может снизить риск диабета, проблем с сердцем, депрессии, которые напрямую связаны с нехваткой сна. Если вы потеряли час ночного сна и у вас уже имеются трудности со сном, последствия для здоровья могут быть серьезными.

25% человек, согласно статистике, спят менее 5 часов за ночь. В целом все больше людей страдает от недосыпа. Принимая во внимание эту тенденцию, руководителям компаний следует вводить "тихий час" в офисе. Это может значительно улучшить рабочие показатели, говорят ученые. Они подчеркивают: если лечь спать всего на 20 минут в промежуток с 14:00 до 16:00, у работника повысится креативность, настроится работа иммунной системы, что сократит количество пропусков по болезни.