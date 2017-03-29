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Дети вырастают более здоровыми и испытывают меньше проблем с успеваемостью в школе, если с ними живет их биологический отец, выяснили специалисты Лондонской школы экономики и политических наук. При этом присутствие отчима такого эффекта не оказывает. Исследование было опубликовано в журнале European Journal of Population.

Исследователи собрали данные более чем о 20 тысячах детей, в том числе детей матерей-одиночек. Они обращали внимание на их здоровье, социальные навыки, интеллект. Выяснилось, что если матери-одиночки сходятся с отцами своих детей и продолжают жить вместе, то их дети ни в чем не отстают от детей из изначально полных семей. Но если вместо родного отца в семью входит отчим, то дети испытывают те же проблемы, что и дети матерей-одиночек – у них возникают трудности в учебе и работе, они с большей вероятностью совершают преступления и сталкиваются с подростковой беременностью.

Даже не смотря на то, что появление в семье нового человека улучшало финансовое положение, эти преимущества нивелировались необходимостью ребенка приспосабливаться к новой ситуации.