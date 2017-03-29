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Ученые выяснили, что кошки любят «общаться» с людьми больше, чем есть, пишет Telegraph.

Издание отмечает, что любители собак всегда упрекали любителей кошек в том, что их питомцы «безгранично эгоистичны». Однако исследование, проведенное университетом штата Орегон, показало, что кошки не только наслаждаются компанией человека, но даже считают ее важнее еды.

Также в рамках исследования удалось развенчать мнение о том, что кошки являются асоциальными существами и то, что их любовь «корыстна». Исследователи провели серию тестов, чтобы доказать, что кошки выбирают в различных ситуациях. 50 кошек из приютов и домов лишили пищи и человеческого контакта, запахов и игрушек на несколько часов. Затем они вернули их в пространство с наличием этих четырех вещей, чтобы увидеть, что они выберут.

Большинство кошек отдали предпочтению общению с человеком.

Ранее сообщалось, что коту из «Аптекарского огорода» подарили пирог в форме кота в честь Дня кошек.