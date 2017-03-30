Наука |

У тираннозавров были чувствительные морды, которые они ласкали друг другу во время любовных игр, предполагают ученые из Университета штата Луизиана. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

На такое предположение исследователей натолкнул тщательный анализ останков динозавра Daspletosaurus horneri, найденных в прошлом году в Монтане. Эти динозавры были предками тираннозавров. Вопреки бытующему предположению о том, что морды динозавров были покрыты крепкой, защищающей кожу чешуей, поверхность черепа оказалась испещрена отверстиями для выхода нервов. Как пишут авторы исследования, «тираннозавры, вероятно, терли морды друг другу в качестве важной части любовной игры перед совокуплением».

Открытие особенно интересно тем, что привносит новые факты в эволюционную историю развития тройничного нерва, обеспечивающего чувствительность тканей лица, большей части мягких тканей свода черепа, тканей и слизистых носа и рта, зубов, а также частей твердой мозговой оболочки.

скриншот с YouTube