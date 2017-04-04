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Израильский эксперт в области кибербезопасности обнаружил 40 неизвестных уязвимостей в операционной системе Tizen от компании Samsung. Об этом сообщает Motherboard.

Samsung использует Tizen в некоторых моделях своих телевизоров, "умных" часов и смартфонов. Исследователь, которого зовут Амихай Найдерман, сообщает, что обнаруженные уязвимости позволяют злоумышленникам удаленно подключаться к этим устройствам.

"Это самый ужасный код, который я когда-либо видел", — заявил Найдерман, подчеркнув, что система выглядит так, как будто ее программировал школьник.

Ранее сообщалось, что Сноуден рассказал о способе взлома телевизоров Samsung.