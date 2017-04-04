Операционную систему Samsung назвали "мечтой хакера"
Наука | 4 апреля 2017 года, 18:43
Израильский эксперт в области кибербезопасности обнаружил 40 неизвестных уязвимостей в операционной системе Tizen от компании Samsung. Об этом сообщает Motherboard.
Samsung использует Tizen в некоторых моделях своих телевизоров, "умных" часов и смартфонов. Исследователь, которого зовут Амихай Найдерман, сообщает, что обнаруженные уязвимости позволяют злоумышленникам удаленно подключаться к этим устройствам.
"Это самый ужасный код, который я когда-либо видел", — заявил Найдерман, подчеркнув, что система выглядит так, как будто ее программировал школьник.
Ранее сообщалось, что Сноуден рассказал о способе взлома телевизоров Samsung.
Источник: Газета.ru