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В Европе впервые обнаружена пещерная рыба. Ее заметили дайверы в пещере на юге Германии. О находке рассказывается в статье в журнале Current Biology.

Рыба, относящаяся к виду Nemacheilus troglocataractus, попалась на глаза дайверу Йоахиму Крайсельмайеру, когда тот исследовал пещеры Дуная. Сначала он сфотографировал ее и показал доктору Ясминке Берманн-Годел из Констанцского университета, эксперту по эволюции рыб, а затем смог поймать и саму рыбу. Рыба размером 8,5 см лишена чешуи и подслеповата — ее глаза вполовину меньше глаз рыб, живущих ближе к поверхности воды.

Существует около 200 видов пещерных рыб, но в Европе пока что ни один из них не был обнаружен. Генетический анализ показал, что обнаруженная рыба – родственник усатого гольца, живущего в водах Дуная и германской реки Радольфцеллер. Исследователи полагают, что Nemacheilus troglocataractus отделился от рыб приповерхностных вод около 20 тыс. лет назад – совсем недавно по эволюционным меркам.

Так как удалось исследовать лишь небольшой участок подводных пещер, ученые предполагают, что в неизученной части можно обнаружить тысячи рыб.