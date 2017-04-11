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Американский авиастроительный концерн Boeing в сотрудничестве с норвежской компанией Norsk Titanium разработал несколько структурных элементов из титанового сплава, которые можно печатать на 3D-принтере, передает Reuters.

Как пишет N+1, компания рассчитывает получить одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) после чего начнет устанавливать напечатанные детали на серийные пассажирские самолеты B787 Dreamliner. По оценке Boeing, использование таких деталей позволит снизить стоимость производства одного такого самолета на 2-3 миллиона долларов.

Прочный и легкий титановый сплав активно применяется в авиастроении, но его стоимость примерно в 7 раз превосходит стоимость алюминиевых авиационных сплавов. Однако последние нельзя использовать для производства B787, поскольку в этом самолете активно используются углепластиковые композиционные материалы, которые образуют с алюминием гальваническую пару, что приводит к быстрому разрушению алюминиевых деталей.

По данным Reuters на долю титановых деталей Dreamliner приходится 17 млн долларов из 265 млн стоимости производства одного самолета. Какие именно детали Dreamliner планируется печатать для серийных самолетов, не уточняется, но известно, что они будут использоваться для соединения различных элементов планера Dreamliner.

Технология печати Norsk Titanium основана на методе электронно-лучевой плавки из титановой проволоки. Пока что детали будут печататься в Норвегии, но в будущем Norsk Titanium намерена запустить производство на территории США.

В настоящее время Boeing и Norsk Titanium проводят испытания напечатанных деталей для получения одобрения FAA. В случае, если оно будет получено, установка напечатанных титановых элементов на серийные пассажирские лайнеры начнется в 2018 году.

Напомним, что Dreamliner совершил первый полет в 2009 году, а его коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. В зависимости от модификации самолет вмещает от 218 до 440 пассажиров, а дальность его полета может достигать 14 тыс. км.

В настоящее время темпы производства B787 составляют 144 лайнера в год. При этом The Verge отмечает, что вплоть до 2016 года производство B787 было убыточным, что в целом является типичной ситуацией для отрасли с учетом больших вложений в проектирование нового самолета и постепенного повышения эффективности производственного процесса.