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Исследователи открыли новый вид креветок и назвали его в честь рок-группы Pink Floyd. Креветки были обнаружены у Тихоокеанского побережья Панамы, сообщает «Би-би-си».

Synalpheus pinkfloydi относится к «щелкающим» («стреляющим») креветкам, отличительная особенность которых – огромная клешня размером с половину туловища, которой они способны издавать резкие звуки, по громкости сопоставимые с ружейными выстрелами. Щелчок клешни порождает кавитационный пузырь, который движется со скоростью до 100 км/ч, испуская звук громкостью 218 децибел. Сталкиваясь с добычей – мелкой рыбешкой или другой креветкой – пузырь схлопывается, оглушая или даже убивая ее.

Новый вид получил название благодаря характерному розовому окрасу клешни. Таким образом открывший его исследователь хотел отдать дань уважения любимой группе. Это уже не первый случай, когда он называет открытых им животных в честь рок-музыкантов – так, другой из открытых им видов креветок получил название в честь фронтмена группы Rolling Stones Мика Джаггера — Elephantis jaggerai.