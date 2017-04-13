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Исследователи из Национального общества остеопороза в Великобритании заметили тревожную тенденцию. Специалисты обнаружили, что 70% людей в возрасте от 18 до 35 лет соблюдали диеты. При этом 20% вообще не употребляли молочные продукты или ограничили их потребление, пишет UPI.com.

Самой распространенной диетой среди участников исследования в возрасте 25 лет и младше оказалось так называемое "чистое питание", подразумевающее исключение из рациона целых групп продуктов питания.

Кроме того, исследование показало, что люди младше 25 лет подписывались в соцсетях на блогеров, рассказывающих о здоровье, диетах и питании, чаще, чем представители других возрастных групп.

Исследователи отмечают: молочные продукты богаты кальцием, необходимым для роста костей и их прочности. Ограничение потребления молочных продуктов в молодом возрасте увеличивает риск развития остеопороза в дальнейшей жизни. Остеопороз - это заболевание, характеризующееся снижением массы и плотности костей.