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В ночь на 20 апреля (примерно в 1 час по латвийскому времени) мимо Земли пролетит опасный астероид 2014 JO25, известный среди астрономов как "Скала". Он сблизится с нашей планетой на максимально близкое за последние 400 лет расстояние – примерно на 1,77 миллиона километров, сообщает обсерватория Slooh.

Отмечается, что этот астероид входит в перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле.

Но на этот раз его сближение с нашей планетой не будет опасным, так как он пролетит на безопасном расстоянии от ее атмосферы. Однако в сообщении обсерватории отмечается, что размеры, близость и скорость движения этого астероида "в очередной раз напоминают нам о том, какие разрушения могут нести обломки космического мусора, пролетающие мимо Земли каждый день".

При этом лететь он будет, как отмечается, с рекордно высокой для астероида скоростью: около 33 километров в секунду, или же около 120 тысяч километров в час.

В момент сближения с Землей примерно полуторакилометровый астероид за счет его блестящей поверхности можно будет разглядеть даже в самые небольшие телескопы, передает РИА Новости. По словам Сергея Нароенкова, научного сотрудника Института астрономии РАН, у специалистов появится возможность провести его спектральные измерения.

До августа Землю ждет не менее 10 сближений с астероидами. Правда, размеры их значительно меньше, и никакой угрозы нет, пишет сайт "360 Подмосковье".