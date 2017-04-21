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Внешне непривлекательные люди могут компенсировать это изобретательностью и другими положительными качествами, заявили ученые из Университета Алертей (Шотландия).

Они считают, что при выборе партнера люди считают более подходящими тех, кто демонстрирует умение творчески подойти к задаче и преподнести себя как интересного собеседника. При наличии этих качеств внешность перестает играть существенную роль, считают исследователи.

По итогам экспериментов выяснилось, что при выборе мужчины женщины обращали внимание на указанные положительные качества в двух из четырех случаев, передает Vlad Time.