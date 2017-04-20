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Хотите дольше жить? Снизить риск заболевания раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями? Тогда приезжайте на работу на велосипеде, советуют британские ученые.

Согласно результатам исследования, проведенного командой британских ученых из Глазго, использование велосипеда вдвое снижает риск рака и сердечных заболеваний.

В исследовании, которое продолжалось пять лет, принимали участие 250 тыс. добровольцев. Все они использовали велосипед как средство транспорта, а не в качестве дополнительной физической нагрузки, какой могло быть посещение спортзала.

Участники исследования проезжали в среднем по 30 миль в неделю (48 километров). И чем больше они проезжали километров, тем лучше для здоровья.

Все 250 тысяч участников пользовались велосипедом как средством транспорта - либо ехали всю дорогу до работы, преодолевали на велосипеде часть пути.

За время проведения исследования 2430 его участников умерли, 3748 заболели раком, а у 1110 человек обнаружились проблемы с сердцем.

Однако в ходе исследования выяснилось, что регулярные поездки на велосипеде сократили риск смерти на 41%, случаи заболевания раком - на 45%, случаи развития сердечно-сосудистых заболеваний - на 46%.

"Это очевидное доказательство того, что люди, которые активно передвигаются, особенно на велосипедах, подвергаются меньшему риску", - сказал Би-би-си один из исследователей доктор Джейсон Джилл.

Пешие прогулки тоже снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, но не влияют на онкологические риски. Однако, чтобы почувствовать этот эффект, надо проходить не менее шести миль в неделю (около 9 километров).

"Нам нужно менять нашу инфраструктуру, делать ее более приспособленной для велосипедистов", - добавил доктор.

Все, что заставляет вас попотеть

В исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале British Medical Journal, говорится, что установить абсолютно четкие причинно-следственные связи невозможно, так как невозможно учесть все факторы.

Тем не менее, результат от пользы велосипедной езды был очевиден, даже после того как ученые приняли во внимание и сделали поправку на другие возможные причины заболевания раком - такие как курение, режим питания или лишний вес.

А это значит, что причина, по которой регулярная езда на велосипеде снижает риск заболевания раком, не сводится только к потере веса.

Установлено также, что езда на велосипеде лучше влияет на здоровье, чем прогулки, в силу своей большей интенсивности и продолжительности.

"Это исследование указывает на потенциальные преимущества регулярных упражнений в повседневной жизни. Причем для этого не нужно ходить в спортзал или бежать марафон", - говорит Клэр Гайд из Cancer Research UK.

"Любая физическая активность, которая заставляет вас попотеть, будь то велосипедная езда, прогулка, или даже физическая работа по дому, может иметь значение", - добавляет она.