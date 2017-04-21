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В исследовании ученых из Университета Иллинойса приняли участие 78 человек в возрасте от 18 до 65 лет с тревожным расстройством, клинической депрессией или обоими психическими расстройствами.

Добровольцы ответили на вопросы о качестве сна по сравнению с предыдущим месяцем. Также участники в течение шести дней носили актиграфы - устройства, регистрировавшие время их сна и бодрствования, пишет The Hindustan Times.

Участникам показывали изображения сцен насилия. Добровольцев просили смотреть на изображения, не контролируя свою реакцию, либо попытаться придать увиденному позитивный смысл. Например, увидев фото избитой женщины, участники могли представить, что перед ними не жертва насилия, а актриса, наложившая грим для роли. В процессе эксперимента ученые делали добровольцам фМРТ.

Специалисты выделили две группы добровольцев. У первой снижение качества сна было выявлено с помощью опросника, а у второй проблемы со сном удалось обнаружить благодаря актиграфам. Исследователи установили: у участников из первой группы активность в дорсальной зоне передней поясной коры оказалась снижена, а у добровольцев из второй - повышена. Данное отличие ученые объясняют тем, что актиграф и опросник оценивают разные параметры.

Опросник показал, что трое из каждых четырех добровольцев страдали от серьезных нарушений сна. Кроме того, согласно данным актиграфов, у большинства участников была бессонница. По словам исследователей, проблемы со сном и повышение активности в дорсальной зоне передней поясной коры мешали людям позитивно смотреть на мир.