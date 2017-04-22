Наука |

Продукты, мешающие человеку похудеть, озвучили ученые из Гарвардского университета. Среди них оказались овощи с высоким содержанием крахмала.

В результате, в числе опасных овощей находятся кукуруза, горох и картофель. К таким выводам специалисты пришли, проведя исследование с участием 30 тысяч человек. Эксперимент длился несколько десятилетий. За это время научные сотрудники проводили анализ дневников питания испытуемых. Каждые четыре года показатели участников эксперимента сравнивались.

По итогам эксперимента ученые советуют людям, мечтающим похудеть, исключить из рациона питания (либо значительно сократить) употребление указанных выше продуктов. По словам специалистов из Гарвардского университета, их можно заменить на овощи с большим содержанием клетчатки.

Источник: vm.ru