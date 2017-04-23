Наука |

Нейробиологи из Пенсильванского университета разработали эффективный метод улучшения памяти, сообщает информационный портал Gizmodo.

Метод основан на электростимуляции мозга.

Исследование осуществлялось в рамках проекта, целью которого является создание имплантируемого в мозг устройства. К участию в эксперименте привлекли группу людей с эпилепсией (она может ухудшать когнитивные навыки), которым было необходимо выполнить ряд тестов для оценки способности к запоминанию. В ходе исследования ученые стимулировали области мозга, связанные с формированием памяти.

Нейробиологи сравнили эффект от воздействия на мозг при его высокой и низкой активности. Как оказалось, в первом случае стимуляция ухудшала результаты тестов, однако во втором память становилась лучше.

Полученные результаты, полагают исследователи, помогут создать метод замкнутого цикла, при котором имплантируемое устройство будет посылать электрические импульсы только в тех случаях, когда они полезны.