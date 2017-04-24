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Мимо Земли все чаще пролетают астероиды. Сегодня пять таких объектов пронесутся, по космическим меркам, не так далеко от планеты, но землянам ничего не угрожает.

Самый большой астероид — в поперечнике 340 метров — пролетит на расстоянии более миллиона километров от Земли. Второй шириной 25 метров проследует на расстоянии более чем 1,5 миллиона километров. Третий, четвертый и пятый объекты пронесутся на удалении от 700 тысяч до 1,24 миллиона километров, передает Vista News.

Ранее сообщалось, что радарные станции американского космического агентства NASA в Голдстоуне получили первые фотографии крупного астероида 2014 JO25, который сблизился с Землей в ночь на 20 апреля 2017 года.