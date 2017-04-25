Работники старше 40 лет показывают наилучшие результаты труда, когда заняты не более трех дней в неделю, говорится в исследовании австралийских ученых, в котором приняли участие около 3000 мужчин и 3500 женщин старше 40 лет.

Ученые Мельбурнского института прикладной экономики и социальных исследований выяснили, что в условиях неполной рабочей недели и при отсутствии переутомления и стрессов участники эксперимента, которые работали 25 часов в неделю, демонстрировали наибольшую производительность.

Согласно данным исследования, когнитивные способности тех, кто работает около 60 часов в неделю, оказываются ниже, чем у безработных сверстников.

Участников эксперимента просили читать тексты вслух, повторять последовательности цифр с конца к началу и выполнять подобные задачи в заданный отрезок времени.

"Работа может быть палкой о двух концах. С одной стороны, она стимулирует мозговую активность, но в это же время переработки и определенные виды задач могут провоцировать переутомление и стресс, что, в свою очередь, может негативно сказаться на познавательных способностях", - говорится в исследовании.

По словам профессора экономики в университете Кэйо Колина Маккензи, переработки могут нанести гораздо больший вред деятельности мозга, чем отсутствие работы вообще.

Авторы исследования подчеркивают, что эти выводы весьма важны в условиях, когда во многих странах принимается решение о повышении пенсионного возраста.

Профессор экономики Ланкастерского университета Герайнт Джонс подчеркивает, что исследование касается только сотрудников старше 40 лет.

В то же время, по его словам, нельзя сделать вывод, что для сотрудников других возрастных групп эти выводы несправедливы.