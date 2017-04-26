Он сделал это: зонд Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами

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Наука | 26 апреля 2017 года, 18:17

Космический зонд НАСА Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами. Он стал первым созданным на Земле аппаратом, который проделал такой маневр. Об этом сообщается на сайте проекта.

На время маневра связь с Cassini была отключена — специалисты НАСА развернули антенну таким образом, чтобы она защитила аппарат от частиц, из которых состоят кольца Сатурна. Ожидается, что связь будет восстановлена утром 27 апреля по московскому времени. После этого зонд пришлет на Землю фотографии, сделанные им при прохождении между Сатурном и его кольцами.

7 марта Cassini передал на Землю фотографии спутника Сатурна Пана. Они были сделаны, когда зонд находился на расстоянии 24572 километров от спутника. Это самые подробные из полученных когда-либо астрономами фотографий Пана

Источник: ПОЛИТ.РУ
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