Космический зонд НАСА Cassini пролетел между Сатурном и его кольцами. Он стал первым созданным на Земле аппаратом, который проделал такой маневр. Об этом сообщается на сайте проекта.

На время маневра связь с Cassini была отключена — специалисты НАСА развернули антенну таким образом, чтобы она защитила аппарат от частиц, из которых состоят кольца Сатурна. Ожидается, что связь будет восстановлена утром 27 апреля по московскому времени. После этого зонд пришлет на Землю фотографии, сделанные им при прохождении между Сатурном и его кольцами.

This is it! Through the gap between #Saturn and its rings. Instruments are on, but we're out of contact with Earth. Here we goooooo! pic.twitter.com/3J7aRZS0IH